Govern amplia les sancions a Rússia

Hi ha un total de 2.360 persones físiques penalitzades

El president de Rússia, Vladímir Putin.

Redacció
Andorra la Vella

El Govern d'Andorra ha aprovat un nou decret que actualitza el règim de mesures restrictives adoptades en relació amb el conflicte entre Ucraïna i Rússia. El decret amplia les restriccions ja existents i s'inclouen noves entitats i persones, elevant a 2.360 el nombre total de persones físiques i a 1.451 el de les persones jurídiques. Les sancions cauen sobre persones "que donen suport directament al complex militar i industrial de la Federació Russa i la República de Bielorússia o són responsables d’accions que menyscaben o amenacen la integritat territorial, la sobirania i la independència d’Ucraïna".

El decret manté el bloqueig total dels fons i actius i la prohibició de transaccions, inversions i prestació de serveis. Govern també continuarà aplicant restriccions en sectors com l'energia, la defensa o la intermediació financera, amb l'objectiu d'evitar que Andorra sigui un país per eludir sancions internacionals.

