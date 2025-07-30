Exteriors

Govern amplia les sancions a Rússia

Hi ha un total de 2.346 persones físiques penalitzades

Govern amplia les sacions a Rússia.

Govern amplia les sacions a Rússia.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Govern ha aprovat un nou decret que actualitza el règim de mesures restrictives adoptades en relació amb el conflicte entre Ucraïna i Rússia. El decret amplia les restriccions ja existents i s'inclouen noves entitats i persones, elevant a 2.346 el nombre total de persones físiques i a 1.378 el de les persones jurídiques. Les sancions cauen sobre persones que "donen suport directament al complex militar i industrial de la Federació Russa i de la República de Bielorússia, o per haver contribuït a vulnerar la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Ucraïna". 

tracking