Govern amplia les sancions a Rússia
Hi ha un total de 2.346 persones físiques penalitzades
El Govern ha aprovat un nou decret que actualitza el règim de mesures restrictives adoptades en relació amb el conflicte entre Ucraïna i Rússia. El decret amplia les restriccions ja existents i s'inclouen noves entitats i persones, elevant a 2.346 el nombre total de persones físiques i a 1.378 el de les persones jurídiques. Les sancions cauen sobre persones que "donen suport directament al complex militar i industrial de la Federació Russa i de la República de Bielorússia, o per haver contribuït a vulnerar la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Ucraïna".