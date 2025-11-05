Problemàtica
Casal afirma que la policia no té constància d'un augment de matrimonis de conveniència
El ministre portaveu ha explicat que es modificarà l'article 142 de la futura llei d'immigració per incloure aquesta infracció com a "molt greu"
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha afirmat que "la policia no té constància d'un augment de matrimonis de conveniència". Ho ha dit en roda de premsa posterior al consell de ministres, i amb relació a les preocupacions fetes ahir pels comuns en aquest sentit, on alertaven d'un augment dels matrimonis d'aquest tipus. "Els comuns ja ens ho van traslladar als grups parlamentaris, i la majoria ja hi està treballant, i s'ha pensat modificar l'article 142 de la futura llei qualificada d'immigració, per incloure aquesta infracció com a molt greu".
PARRÒQUIES
Els comuns alerten d’un augment dels matrimonis de conveniència
Víctor González
Casal ha volgut deixar clar que "la preocupació ja està resolta, entesa i compromesa per part de la majoria", però que tot i això, es continuarà treballant en aquest sentit, "analitzant altres modificacions de llei per veure si cal modificar-les".