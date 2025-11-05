INTERPARROQUIAL
Els comuns alerten d’un augment dels matrimonis de conveniència
Els cònsols sospiten que hi podria haver negocis dedicats a organitzar casaments només per obtenir permisos de residència o altres beneficis
Els comuns sospiten que en els últims anys ha augmentat el nombre de matrimonis de conveniència a Andorra. Els set comuns van tractar el problema a la reunió de cònsols celebrada ahir al matí a Sant Julià de Lòria. Les corporacions estan preocupades perquè hi podria haver negocis dedicats a organitzar casaments només per obtenir permisos de residència o accedir a altres beneficis, com ara el reagrupament familiar. “No en tenim cap prova clara, però alguns dels cònsols o consellers que celebren aquests matrimonis ens han fet arribar la percepció que hi ha casos estranys de parelles que generen dubtes”, va assenyalar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili.
Els comuns han elevat aquestes sospites al Govern i al Consell General perquè prenguin les mesures pertinents per posar fi al fenomen. Tot i que els comuns no poden verificar la documentació, atès que la competència és del Registre Civil, Gili va suggerir que allargar els terminis de la tramitació podria ajudar a combatre els matrimonis de conveniència. Malgrat tot, la mateixa cònsol major escaldenca va puntualitzar que aquesta mesura també podria perjudicar les parelles que volen casar-se legítimament. “Arribats a aquest punt, han de ser juristes i legisladors els que hauran de posar-hi solució”, va concloure Gili.
El problema l'hauran de solucionar juristes, admet Gili
Un altre dels punts més importants tractats a la reunió de cònsols va ser la seguretat ciutadana. Els comuns s’han compromès a invertir conjuntament dos milions d’euros l’any vinent en sistemes de videovigilància amb l’objectiu de preservar “un dels grans actius de país: la convivència ciutadana”, segons va anunciar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat. “Fa temps que hi ha càmeres instal·lades, però els últims episodis de baralles entre joves al voltant de l’Espai Jovent evidencien que no en quedem exempts. Tots hi estem concernits i hem d’oferir totes les eines possibles per no perdre aquest pilar”, va afegir Gili, fent referència als últims espisodis de violència perpetrats per bandes juvenils.
El pla acordat pels comuns també inclou un conveni per agilitzar la coordinació amb la policia i el traspàs d’imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància. “La intenció no és generar alarmisme, sinó posar més recursos a disposició per mantenir l’ordre i la convivència”, va remarcar el cònsol major de Sant Julià de Lòria.