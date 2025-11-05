Ajudes
11 milions pel programa d'accés a l'habitatge aquest any
Les persones interessades poden adreçar a partir de dijous vinent les sol·licituds a l’Institut Nacional de l’Habitatge
Govern destina prop d'11 milions d'euros al programa d'accés a l'habitatge aquest any. En total, 9.993.580 euros es destinaran com a import de l'aval autoritzat, mentre que el milió d'euros restant serà per subvencionar el pagament dels interessos a càrrec del Govern d'Andorra. El consell de ministres ha aprovat obrir la convocatòria per acollir-se al programa, i el ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que "les persones interessades poden adreçar, a partir de dijous de la setmana vinent, les sol·licituds i la documentació requerida a l'Institut Nacional de l'Habitatge".
NACIONAL
Set anys d’interessos a fons perdut
Víctor González
El programa cobrirà hipoteques a un tipus d’interès equivalent a l’Euríbor +0% durant els 7 primers anys, i a l’Euríbor +0,5% durant la resta del préstec. La persona beneficiària no haurà d’aportar una quantitat inicial (o entrada) per gaudir del programa per adquirir un habitatge d’un import màxim de 600.000 euros. Els terminis d’amortització són d’entre 20 i 50 anys, sense que, en cap cas, el beneficiari del programa superi els 80 anys al terme del préstec.