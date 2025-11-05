Ajudes

11 milions pel programa d'accés a l'habitatge aquest any

Les persones interessades poden adreçar a partir de dijous vinent les sol·licituds a l’Institut Nacional de l’Habitatge 

Els ministres de Finances i Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Ramon Lladó i Conxita Marsol; i la directora general d'Andorra Banking, Esther Puigcercós, durant la presentació del programa.

Els ministres de Finances i Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Ramon Lladó i Conxita Marsol; i la directora general d'Andorra Banking, Esther Puigcercós, durant la presentació del programa.SFGA/JAViladot

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Govern destina prop d'11 milions d'euros al programa d'accés a l'habitatge aquest any. En total, 9.993.580 euros es destinaran com a import de l'aval autoritzat, mentre que el milió d'euros restant serà per subvencionar el pagament dels interessos a càrrec del Govern d'Andorra. El consell de ministres ha aprovat obrir la convocatòria per acollir-se al programa, i el ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que "les persones interessades poden adreçar, a partir de dijous de la setmana vinent, les sol·licituds i la documentació requerida a l'Institut Nacional de l'Habitatge". 

El programa cobrirà hipoteques a un tipus d’interès equivalent a l’Euríbor +0% durant els 7 primers anys, i a l’Euríbor +0,5% durant la resta del préstec. La persona beneficiària no haurà d’aportar una quantitat inicial (o entrada) per gaudir del programa per adquirir un habitatge d’un import màxim de 600.000 euros. Els terminis d’amortització són d’entre 20 i 50 anys, sense que, en cap cas, el beneficiari del programa superi els 80 anys al terme del préstec. 

tracking