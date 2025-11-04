Afers socials
Les II jornades d’accessibilitat reivindiquen un país inclusiu i sense barreres
La nova llei ampliarà el concepte més enllà de la discapacitat física i inclourà la cognitiva
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha inaugurat aquest dimarts les II Jornades sobre accessibilitat universal destacant els avenços legislatius i el compromís del país amb els drets de totes les persones. "Des de la presentació del Projecte de llei d’accessibilitat, Andorra ha fet passos endavant en el reconeixement del dret de totes les persones a participar plenament en la vida social, econòmica i cultural", ha afirmat durant l’acte, celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
Les jornades, organitzades per la Comissió per al foment de l’accessibilitat amb el suport dels ministeris d’Afers Socials i de Territori i Urbanisme, volen conscienciar la ciutadania i abordar l’accessibilitat des de múltiples àmbits com la cultura, l’educació o l’arquitectura. Miquel Llongueras, president delegat de la Comissió, ha subratllat la importància de fer entendre què implica realment l’accessibilitat universal. Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha avançat que la nova llei, que s’aprovarà pròximament, incorporarà l’accessibilitat cognitiva i ampliarà el concepte més enllà de les persones amb discapacitat.
