L'USdA vol que s'elimini l'acomiadament no causal de la Llei de relacions laborals

El sindicat considera que la normativa contravé la Carta Social Europea

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) adverteix que la reforma de la Llei de relacions laborals "no assolirà els seus objectius si no s’elimina l’acomiadament no causal", una figura que considera contrària a la Carta Social Europea. El sindicat denuncia que "no és acceptable que un comiat sense causa tingui una indemnització inferior a la d’un acomiadament improcedent", i reclama la derogació urgent d’aquest article "per reforçar la protecció dels treballadors".

El sindicat lamenta que propostes com el finançament per aplicar acords o la promoció de campanyes informatives sobre negociació col·lectiva hagin estat rebutjades pel Govern i la patronal. També recorda que és l’únic sindicat amb representació real al sector privat i signant dels acords dins del Consell Econòmic i Social, i defensa un diàleg social basat en la realitat del marc laboral andorrà.

