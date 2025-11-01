RELACIONS LABORALS
La CEA veu “inassumible” apujar el salari mínim fins als 2.500 euros
La patronal i la Unió Sindical xoquen per la proposta dels representants dels treballadors
El Consell Econòmic i Social (CES) va tornar a posar de manifest ahir les diferències entre Govern, sindicats i patronal arran del debat sobre la revisió dels salaris per al 2026 i la situació de l’habitatge. La reunió, que havia de servir per acostar posicions, va acabar sense cap acord concret i amb postures enfrontades.
Des del sindicat majoritari USdA, el secretari general Gabriel Ubach va criticar de ple la posició del Govern i va reclamar una pujada ambiciosa. Segons ell, el salari mínim hauria de situar-se en 2.500 euros mensuals “per permetre que els treballadors puguin fer front a l’augment constant del cost de la vida”, especialment en l’àmbit de l’habitatge. Ubach va denunciar que “Andorra s’ha convertit en un país de rics perquè la realitat de l’Andorra dels treballadors, pensionistes i de la classe mitjana andorrana no té res a veure amb la classe que defensa el govern” i va advertir que, si l’Executiu no actua, “haurem de sortir al carrer”. També va acusar el Govern de protegir els interessos dels especuladors i va qualificar la situació actual dels treballadors d’“insostenible”, reclamant un augment salarial o una rebaixa del cost de la vida.
“L’objectiu de Govern és que el salari mínim arribi a un 60% del salari mitjà”
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va explicar que “l’executiu només preveu una nova actualització del salari mínim pel doble de l’IPC per al proper exercici”, mentre que la resta de sous hauran de continuar negociant-se en l’àmbit privat. Marsol va recordar que el Govern ja va fer un “esforç important” el 2025, quan va incrementar el salari mínim per sobre de l’IPC, i va subratllar que l’objectiu és que arribi al 60% del salari mitjà, destacant que hi ha hagut “un increment del 30% en els darrers 10 anys”. Tot i això, va admetre que assolir aquesta fita “no és fàcil” i va defensar que cal avançar-hi de manera gradual per mantenir l’equilibri econòmic i evitar impactes negatius sobre la competitivitat empresarial.
“La realitat de la classe mitjana no té res a veure amb el que defensa el Govern”
Per la seva banda, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, va qualificar la proposta sindical d’“inassumible” i va alertar que un increment d’aquest nivell tindria conseqüències greus per al teixit productiu. Cadena va afegir que “sempre hem defensat que es faci com a arreu d’Europa, on els governs són qui designa el salari mínim, i la resta de sous s’han de decidir mitjançant els convenis col·lectius”. El president de la patronal va remarcar que els salaris ja han augmentat en la majoria de sectors per sobre de l’IPC i que la dinàmica actual del mercat laboral “tensionat” ja obliga moltes empreses a millorar les condicions per retenir els treballadors. Cadena també va insistir que els increments retributius s’han de negociar dins d’aquests convenis col·lectius i no en el marc del CES, que considera un espai de debat, però no de decisió. Va defensar que cal mantenir un equilibri entre la protecció dels treballadors i la viabilitat de les empreses i va assegurar que una pujada sobtada del salari mínim podria provocar la pèrdua de llocs de feina o l’alentiment de la contractació.
“Govern és qui ha d’assignar el salari mínim; la resta han de decidir-se per convenis col·lectius”
Per altra banda, Cadena va expressar la seva preocupació per la nova configuració del mercat laboral amb l’aplicació de l’Entry/Exit. El president de la CEA va advertir que aquest nou sistema “comportarà més despeses en la contractació” i va posar sobre la taula la necessitat d’establir noves fórmules per mantenir la viabilitat de les empreses, deixant a l’aire un possible augment dels serveis turístics. “Una empresa, quan se li incrementa el preu de la despesa, ha d’incrementar el preu de venda. És molt possible que ens trobem en aquesta tessitura, però cal anar pas a pas”.
Malgrat les discrepàncies, Marsol va voler transmetre un missatge de continuïtat en el diàleg social. Va assegurar que el Govern treballa per presentar una proposta concreta de pujada del salari mínim abans de finals d’any, i va afegir que es buscarà un consens ampli amb els agents socials per trobar un equilibri “just i sostenible”.
Marsol qualifica la reunió de “tràmit” per arribar a acords futurs
La reunió del CES també va servir per abordar la problemàtica de l’habitatge, que tant sindicats com patronal consideren un dels principals factors de tensió en el mercat laboral. Tot i que no s’han presentat noves mesures, tots els representants van coincidir que el cost del lloguer i la manca d’oferta són elements que condicionen directament la capacitat d’atracció i retenció de treballadors al país.
Ubach amenaça amb manifestacions si la postura de govern no canvia