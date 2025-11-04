Successos
Els companys de la menor que va caure ahir demanen que s'aturin els atacs contra el col·legi
Els joves neguen que la noia pateixi 'bullying' i denuncien comentaris ofensius en el moment de l'accident
Els companys de classe de la menor que va caure ahir des de cinc metres d'altura, al col·legi María Moliner de la Margineda, neguen que l'actuació de la jove fos per problemes de bullying i demanen que s'aturin els atacs contra l'alumnat i el professorat "d'una vegada per totes". Els alumnes expliquen, en un comunicat, que "gent del centre del costat al nostre, que va estar present [en el moment de la caiguda], van riure, van fer burla i comentaris ofensius". Els joves expliquen que han sentit "ràbia per aquests comentaris que ens fan mal", i defensen que la seva companya "és molt respectada a la nostra classe, com tots".
NACIONAL
Ferida una alumna del María Moliner en caure des de cinc metres d’altura
Redacció
Els alumnes es mostren "molt afectats pel que ha passat", i demanen "empatia cap a nosaltres, ja que, al cap i a la fi, tenim tretze anys i és complicat gestionar el què ha passat". Per aquest motiu, busquen "comprensió i no atacs de gent que no té ni idea de què passa aquí ni del que diu". Els companys es defensen de les acusacions infundades d'alguns comentaris, explicant que "nosaltres no som els agressors de res, la nostra companya té els seus propis problemes que no tenen res a veure amb el col·legi ni amb el bullying", i defensen que la continuaran recolzant a classe.
Els joves, farts de les crítiques rebudes per fer vagues, consideren que "potser és el moment de donar-nos veu al carrer perquè pari l'atac que patim l'alumnat i el professorat del col·legi".