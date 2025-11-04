SUCCESSOS
Ferida una alumna del María Moliner en caure des de cinc metres d’altura
Una jove de 12 anys va resultar ferida ahir a la tarda després de caure des d’una barana del col·legi espanyol María Moliner de la Margineda, que es trobava a una altura d’uns cinc metres. Fins al lloc dels fets es van traslladar dues dotacions de bombers, entre les quals una de muntanya, amb dos rescatadors, amb l’objectiu d’intentar localitzar la menor, ja que en un primer moment no es coneixia exactament a quina zona podria haver caigut, i una ambulància amb un infermer, així com una dotació de policia i una altra del SUM. Segons van explicar des del cos de bombers, van poder trobar la noia encara en estat conscient tot i que es queixava d’un fort dolor a una de les cames, i després va ser traslladada a l’hospital. La policia, per la seva banda, no va voler facilitar més informació sobre l’incident.