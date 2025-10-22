Medi ambient
Proves de tir d'allaus abans de l'arribada de la temporada d'esquí
El COEX ha donat a conèixer els procediments que realitzen els tècnis per prevenir aquests fenòmens
Cada cop queda menys perquè comenci la temporada d'Esquí i això significa que s'ha de comprovar el terreny per intentar evitar que els fenòmens meteorològics juguin alguna mala passada. Per aquest motiu, aquest dimecres al matí, diversos tècnics de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) han fet proves de tir i posat en marxa el sistema de desencadenament d'allaus per a la temporada d'hivern. Cal tenir present, que aquest és un dels fenòmens naturals que més morts ha causat a Andorra. Des de l'any 1964, han mort 21 persones per aquesta causa.
Medi Ambient
La base de dades d’accidents per allau
Aina Margalef
En un vídeo publicat al compte d'X del COEX, es mostra una de les màquines a dalt d'un penya-segat fent proves de tir, amb l'objectiu de garantir el bon funcionament del sistema de desencadenament d'allaus abans de les primeres nevades i la seguretat de les carreteres en cas de grans acumulacions de nous.