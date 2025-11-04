Justícia
Cristina Bea jura el càrrec com a nova membre del Consell Superior
Josep Maria Rossell demana canvis en la legislació per crear una administració amb un millor funcionament
Cristina Bea Rebés ha jurat aquest matí com a nova membre del Consell Superior de la Justícia. Després de fer un repàs de la seva trajectòria professional, la nova representant del Copríncep episcopal ha jurat el càrrec davant la presència del síndic general, Carles Ensenyat, en la cerimònia celebrada al vestíbul del Consell General.
El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha celebrat la incorporació de Cristina Bea i ha destacat que "la seva experiència, que ha tingut durant anys, i els seus punts de vista poden aportar un valor molt interessant". També ha fet una crida als consellers generals per impulsar una reforma legislativa amb l'objectiu "d'aconseguir les eines perquè l'administració i la justícia millorin en tots els sentits de la paraula". Rossell assegura que aquestes modificacions legislatives són necessàries i destaca que "en un país petit com Andorra, és difícil tenir una justícia només de gent del país".
NACIONAL
Cristina Bea substitueix Olga Adellach al Consell Superior
Redacció