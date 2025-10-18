JUSTÍCIA
Cristina Bea substitueix Olga Adellach al Consell Superior
Ha estat elegida com la representant del Copríncep episcopal
Cristina Bea Rebés serà la nova membre del Consell Superior de la Justícia, segons es va publicar ahir en un número extraordinari del Butlletí Oficial (BOPA). Bea Rebés entra a la cúpula judicial com a representant escollida pel Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en substitució de l’exministra d’Agricultura Olga Adellach, qui va presentar la seva renúncia. El decret indica que la designació de Cristina Bea es farà efectiva en el moment del jurament del càrrec, que tindrà lloc dimarts 4 de novembre a les dotze del migdia al vestíbul del Consell General. Bea Rebés té una llarga trajectòria al món judicial, en què ha treballat més de 18 anys, segons destaquen des dels serveis del Copríncep episcopal, tot recordant que va ser secretària judicial, batlle de menors i batlle instructora. L’exbatlle va deixar el món de la Justícia el 2018 de manera provisional, quan va presentar una excedència voluntària després de no haver estat escollida magistrada del Tribunal de Corts. El Consell Superior de la Justícia és l’òrgan encarregat de garantir la independència del poder judicial i de vetllar pel bon funcionament dels tribunals i jutjats del país. I quedarà format per Josep Maria Rossell com a president, Antoni Fiñana com a vicepresident, Ramon Camp com a secretari, i Olivier Montel i Cristina Bea, quan es formalitzi el seu jurament.
