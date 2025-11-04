Indústria
La Cambra engega una ronda de trobades sectorials sobre les implicacions de l'acord d'associació
Aquesta iniciativa neix després que un 32,4% de les empreses enquestades reconeguin que no tenen el coneixement necessari o que no disposen de suficient informació per valorar les conseqüències de l’acord
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), conjuntament amb la secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea i amb l’assistència de la CEA i l’EFA, inicia una ronda de trobades amb diferents sectors empresarials del país per detallar les implicacions del futur acord d’associació de la Unió Europea.
Aquesta iniciativa neix després d’analitzar les conclusions de l’enquesta de conjuntura del segon semestre del 2024 on un 32,4% de les empreses enquestades van reconèixer que no tenien el coneixement necessari o que no disposaven de suficient informació per valorar les conseqüències de l’acord.
La Cambra posa en marxa aquesta acció, que pren el relleu als dinars sectorials que ja estava organitzant l’entitat, i ara ho fa amb la voluntat d’acostar-se sobretot a les empreses més petites per tal d’oferir-los informació més precisa i pràctica en la seva activitat en concret sobre què suposaria l’entrada en vigor d’aquest acord.
La primera d’aquest seguit de trobades s’ha realitzat aquest dimarts amb l’AGIA on els professionals del sector immobiliari han pogut exposar els seus dubtes i inquietuds.
Una altra de les demandes manifestades per les empreses és l’organització de reunions amb experts independents. La Cambra activarà aquesta línia de treball a finals d’any.