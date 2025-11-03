Successos
Una patrulla de paisà controla un turista amb MDMA
L'home va ser arrestat amb una petita quantitat de droga
La vigilància de la policia ha donat com a resultat la detenció d'un turista de visita a Andorra que portava una petita quantitat de droga tòxica, segons informa el cos de seguretat. L'arrest es va produir la matinada de diumenge quan una patrulla de paisà va controlar un jove de 28 anys a Andorra la Vella amb una petita dosi d'MDMA, recull el comunicat de balanç setmanal del servei d'ordre.