Successos
Una dona amb 2,42 d'alcoholèmia condueix en contra direcció pel túnel de la Tàpia
La policia ha arrestat deu conductors ebris en una setmana
Èbria i en contra direcció fins patir un sinistre conduïa una dona de 61 anys detinguda per la policia dimecres passat a la nit a Sant Julià. El cos de seguretat d'Andorra informa que la conductora va ser controlada en accidentar-se a la sortida del túnel de la Tàpia i donar una taxa d'alcoholèmia positiva de 2,42 grams per litre de sang. L'accident es va saldar amb danys materials.
Un altre sinistre de danys materials va acabar amb la detenció d'un conductor de 30 anys que circulava en estat d'embriaguesa. L'arrest va tenir lloc la matinada de divendres en ser controlat amb 1,87 d'alcoholèmia després de topar contra la vorera del carril descendent a l'altura de la rotonda superior del túnel de les Dos Valires, a la General 2 a Encamp, explica la policia. L'home circulava amb el permís de conduir suspès el que comporta que estigui acusat a més d'un delicte contra l'Administració de Justícia.
Conductora en ziga-zagues i per la vorera
Les incidències de conductors ebris durant l'última setmana inclouen l'arrest d'una jove de 27 anys la matinada de dissabte per circular fent ziga-zagues a Andorra la Vella. El servei d'ordre detalla que la dona va donar un cop de volant perquè va envair la vorera i va ser controlada per una patrulla de la policia que es trobava fent una parada de circulació a la capital. La conductora va donar una taxa positiva d'1,52 grams d'alcohol per litre de sang.
La policia ha fet pública a més la detenció d'una dona de 28 anys al Pas de la Casa amb 1,84 d'alcoholèmia. El cos de seguretat especifica que la conductora transitava "de forma erràtica i a una velocitat elevada".
La conducció sota els efectes de l'alcohol ha estat el motiu de l'arrest de sis persones més durant la darrera setmana. Es tracta de cinc homes i una dona amb edats d'entre 24 i 75 anys i taxes d'alcoholèmia d'entre 1,06 i 1,40, exposa el comunicat de la policia.
NACIONAL
