Seguretat
Les denúncies a la policia cauen un 46% des del 2019
Molné destaca que, tot i l’augment de residents i visitants, l’índex d'intervenció policial ha disminuït un 0,6% respecte l’any 2015
El Govern i el cos de policia han presentat les dades estadístiques de seguretat del 2015 al 2025 (fins al 30 de setembre d’enguany). Un punt destacable ha estat que les denúncies han caigut un 46% des del 2019. Fins al 30 de setembre, se n'han presentat 2.572, una dada que contrasta amb les 3.886 presentades l'any passat, les 3.543 de 2023 o les 3.558 del 2019, i estan més properes al nombre de denúncies que es van presentar durant la Covid-19 (2.581 al 2020 i 2.616 al 2021), tot i que encara falten dos mesos de dades per completar els registres.
Ester Molné, ministra d’Interior i Justícia, ha destacat que "Andorra és un país segur", posant en valor la disminució de l’índex d’intervenció policial, que l’any 2015 era d’un 1,1%, i enguany és del 0,5%, tot i l’augment de població resident i dels visitants.
Segons les dades presentades, la delinqüència en l’àmbit de la seguretat pública no augmenta, sinó que es troba en un moment de descens, amb un número inferior de detinguts per contraban, furts o lesions físiques fora de l’àmbit domèstic (555 fins al 30 de setembre). Aquesta dada contrasta amb la de 2024, de 957, i amb les de 2023 i 2022, de 1.025 i 1.100, respectivament.
Pel que fa a les intervencions de seguretat pública requerides per la ciutadania, la xifra d’enguany se situa a les 7.099, experimentant un descens notable respecte a les dels anys anteriors, amb xifres superiors a les 9.000 des de 2015, sobretot els anys previs a la pandèmia de la Covid-19, amb més de 13.000 intervencions el 2018 i 2019.
Molné ha assegurat que l’objectiu de la presentació d’aquestes dades és "tranquil·litzar a la població envers altres formacions polítiques que donen una falsa sensació d’inseguretat". Per la seva banda, el director del departament de policia, Bruno Lasne, ha afirmat que no hi ha cap vinculació entre immigració i delinqüència, i ha assegurat que si hi ha augments o descensos en alguna nacionalitat concreta es deu al flux poblacional.
NACIONAL
Molné insisteix que "no consta" un increment de la delinqüència
Redacció