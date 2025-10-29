Seguretat
Molné insisteix que "no consta" un increment de la delinqüència
La ministra ha detallat el pla de xoc de Govern en una resposta parlamentària
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, insisteix que "no consta un increment de la delinqüència", amb les dades relatives a les intervencions i detencions efectuades en els darrers anys pel cos de policia. Ho ha explicat en una resposta escrita a preguntes del conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo. Molné és coneixedora de la situació de contrabandistes al Pas, però apunta que "ho fan de manera que mai compren més de cinc cartons", motiu pel qual "no vulneren cap normativa administrativa ni penal".
Molné ha explicat també el pla de xoc aprovat per Govern, on destaca la modificació del Codi Penal "per tipificar el fet d'entrar i sortir del país per punts fronterers no habilitats amb mercaderia sensible", o convocar un procés de selecció de 15 agents de duana, 5 dels quals per al grup antifrau.
