L’IPC baixa una dècima a l'octubre fins al 2,7%
El descens de la inflació està motivat pels preus de comunicacions i vestit i calçat
Els preus han baixat lleugerament a l'octubre, segons l'indicador avançat de l'Índex de Preus al Consum (IPC) publicat avui per Estadística. La inflació se situa una dècima per sota de la dada del setembre, el que deixa la variació interanual en un 2,7%. L'informe assenyala que el descens de l'IPC està motivat pel comportament dels preus de comunicacions i vestit i calçat.
La inflació de l'octubre de l'any passat a Andorra es mantenia molt per sota, amb un índex de l'1,8%, i l'any 2023 estava l'encariment de preus estava disparat amb un indicador del 5,6%. L'IPC avançat a Espanya ha augmentat dues dècimes durant el mes passat, fins arribar al 3,1%, i a França és d'un 1%, dues dècimes per sota de la dada del setembre, segons informa Estadística.
