ESTADÍSTICA
La inflació s’enfila fins al 2,8% al setembre
L’augment de l’IPC, que era del 2,2% a l’agost, respon a l’encariment del vestit i el calçat
La variació anual de l’índex de preus de consum (IPC) es va situar al 2,8% al setembre, sis dècimes per sobre de la taxa registrada a l’agost (2,2%). L’augment respon principalment a l’encariment del vestit i el calçat, a la moderació de la baixada dels preus del transport i a la menor reducció del cost dels subministraments energètics. La inflació subjacent, que exclou els productes energètics i frescos, va pujar fins al 3,0%.
En comparació amb el mateix mes de l’any anterior, els preus del grup de vestit i calçat van experimentar un repunt significatiu per una sortida de rebaixes més pronunciada que el setembre del 2024. Això va situar la variació anual en el -1,3%, millorant respecte al -4,4% de l’agost. El grup de transport també va mostrar una evolució positiva, amb un increment d’1,3 punts percentuals i una taxa anual de l’1,2%.
El grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles va registrar un augment interanual del 4,9%, a causa d’una reducció dels preus energètics menys intensa que la de fa un any. Aquest comportament consolida la tendència a l’alça d’aquest sector, tot i les oscil·lacions estacionals dels preus dels subministraments.
Pel que fa a la variació mensual, l’IPC va créixer un 1,3% en relació amb l’agost. El grup que més va contribuir a aquest increment va ser el de vestit i calçat, amb una pujada del 20,5% i una repercussió d’1,03 punts, seguida del grup d’habitatge, que va aportar 0,14 punts.
En comparació amb els països veïns, l’IPC avançat d’Espanya per al setembre es va situar en el 2,9%, mentre que el de França va ser de l’1,2%, segons dades provisionals pendents de confirmació el 15 d’octubre.
Les dades apunten una recuperació de la pressió inflacionista després de mesos d’estabilització.
CREIXEN EL NOMBRE D'ASSALARIATS I ELS SOUS
Pel que fa a juliol, el nombre d’assalariats va ser lleugerament superior, amb 44.971 treballadors (+2,7% interanual). Els sectors amb major increment van ser activitats immobiliàries i serveis empresarials (+9,3%) i producció i distribució d’energia (+8,4%). Per contra, el comerç al detall va registrar una davallada del 4,9%.
La massa salarial d’aquest mes va ser de 118,47 milions d’euros (+6,4%), amb increments destacats en activitats immobiliàries (+15,4%) i caigudes en transports i comunicacions (-8%).
Quant als salaris, el salari mitjà declarat al juliol va ser de 2.634,39 euros (+3,6%), mentre que el medià es va situar en 2.139,04 euros (+5,2%), un 81,2% del salari mitjà. Entre les ocupacions amb més pes, va destacar l’increment en esportistes i professionals similars (+31,5%).
Les dades acumulades confirmen una evolució positiva del mercat laboral.
AUGMENTEN LES PERSONES EN RECERCA DE FEINA I CAUEN ELS LLOCS DE TREBALL OFERTS
Pel que fa als llocs de treball oferts, se’n van registrar 1.496, una caiguda mensual del 5,9%, però amb un creixement interanual del 5,6%. Les dades ajustades indiquen una tendència a la baixa sostinguda en les ofertes des de fa cinc mesos consecutius.
La gran majoria dels demandants en recerca de feina (86,3%) fa menys de sis mesos que estan desocupats, i el 91,6% són aturats de curta durada. En el cas dels demandants en millora de feina, el 45,9% tenen un contracte temporal, la qual cosa evidencia certa precarietat en part del mercat laboral.
A final de mes, nou persones rebien ajuts econòmics per desocupació involuntària, la majoria homes, espanyols i d’entre 40 i 59 anys. D’altra banda, el Govern i entitats afins van contractar 20 treballadors al setembre, mentre que 24 persones es van incorporar als programes de foment de la contractació al sector privat.