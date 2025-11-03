Medi Ambient
Govern vacunarà a "més del 90%" dels bovins al llarg del novembre
L'executiu ha iniciat l'adquisició de 2.000 dosis més per la dermatosi nodular
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s'ha reunit aquest dilluns amb els ramaders bovins del país per explicar i compartir el pla de vacunació per fer front a la dermatosi nodular contagiosa (DNC). Tal com va expressar el Casal a consell de ministres, el Govern ha adquirit un total de 1500 vaccins per "prevenir" la malaltia, ja que una situació de contagi podria "causar danys importants al sector" ramader. Les vaques d’Andorra estaran vacunades al llarg del mes de novembre, així ho ha anunciat el ministre després de reunir-se amb el sector ramader. Casal ha explicat que “teòricament començaríem a vacunar abans d’hora un cop ens arribin les vacunes”, previstes “entre el 10 i el 14 de novembre”. En total, arribaran 1.500 dosis, que permetran “cobrir gairebé la totalitat de la nostra cabana bovina”, que equivaldria "a més del 90%" del bestiar. Tot i això, el ministeri ja ha iniciat gestions per “adquirir 2.000 dosis més per poder seguir vacunant amb aquesta estratègia”. Segons les previsions, “durant el mes de novembre hàgim pogut acabar de vacunar el conjunt de la cabana ramadera”, formada per uns 38 ramaders bovins i unes 1.200 vaques mares reproductores.
NACIONAL
La vacunació contra la dermatosi nodular començarà a mitjan novembre
Redacció
El ministre ha detallat que “vacunarem primer les mares reproductores i els toros, després la recria —les futures mares reproductores— i finalment els animals d’engreix”. L’administració de la vacuna anirà a càrrec dels veterinaris de l’administració pública, que treballaran directament a les explotacions. El president de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA), Xavier Coma, ha expressat la inquietud del sector davant el risc que arribi al país la malaltia dermatològica que afecta el bestiar boví. Tot i que “estem molt enllunyats ara mateix dels focus d’aquesta dermatologia”, ha reconegut que “els ramaders estan preocupats”. Coma ha subratllat que el Govern “s’ha avançat per demanar les vacunes, per fer uns protocols, s’han anul·lat les fires i s’han posat mesures de control pel transport”, destacant la rapidesa amb què s’ha actuat davant la proximitat de casos en territoris veïns.
Andorra, tot i no trobar-se en una zona de vigilància, ha demanat autorització a la Comissió Europea per vacunar de manera preventiva. “Per minimitzar els riscos i per no haver-nos de situar en un cas molt proper hem fet els tràmits pertinents per demanar a la Comissió Europea poder vacunar abans d’hora”, ha explicat Casal. La Comissió hauria respost amb més demanda d'informació, però tot apunta, segons indica el ministre, que es podrà dur a terme la vacunació del bestiar.
Pel que fa a la durada del procés, el ministre ha afirmat que “la vacunació durarà un any” i que la protecció dels animals “triga uns 21 dies a adquirir-se”. També ha remarcat que “no hi ha un període de supressió de la malaltia i, per tant, es pot consumir directament després del subministrament de la vacuna”, ja que “no altera el producte càrnic ni els derivats com la llet”.
Casal ha recordat que, més enllà de la vacunació, s’han reforçat altres mesures de prevenció. “Hem presentat mitjans que poden ajudar a prevenir la proliferació del virus, com desinfectar, desparasitar les corts, restringir moviments i evitar que entri gent de fora”, ha matisat.
El sacrifici de l'animal es reposaria
Davant l'escenari de què arribes al país i s'hagués de sacrificar bestiar, els ramaders no podrien permetres perdre les vaques. "Haver de sacrificar tota una explotació, potser ja estem parlant d'un drama nacional en l'àmbit ramader. Perquè les mesures de vigilància afectarien pràcticament tot el país. Llavors estem posant en risc la vaca bruna, estem posant en risc tota la ramaderia bovina del país", ha sentenciat Coma.
En relació amb possibles conseqüències en cas de contagi, Coma ha remarcat que “davant d’una malaltia altament contagiosa, que s’hagi previst un pla de vacunació i s’hagi actuat amb celeritat, ho han agraït”, però també ha reconegut la preocupació per les mesures que s’haurien d’aplicar: “l’actuació serà una mica dràstica pel que fa a les mesures que hi ha avui establertes”.
El Govern, segons ha explicat Coma, “ha donat el seu parer en aquest aspecte, que si s’hagués de fer alguna actuació de sacrifici d’algun animal, doncs d’entrada intentar reposar aquest animal, més enllà de les compensacions que hi pugui haver”. Ha afegit que la prioritat seria “reposar l’animal, d’entrada reposar. És a dir, si s’ha de sacrificar una vaca, amb aquell ramader, reposar-li la vaca”, amb l’objectiu que “no anem perdent cabana”.
Pel que fa a la transmissió, ha explicat que “aquesta malaltia no es transmet de via directa, es transmet en un vector”, concretament “un mosquit que pica un animal infectat i posteriorment pica un altre i infecta aquest segon animal”. Segons Coma, “on hi ha la probabilitat més alta és dintre d’un transport de bestiar”, i per això “és aquí on s’han aplicat mesures més restrictives i més sèries”.
Sobre les mesures futures, el president de l’APRA ha confiat que “amb la vacunació, si fem un pla de vacunació tal com està previst, tenim les vacunes a temps i es pot arribar a vacunar tota la cabana, estarem protegits contra aquesta malaltia i no s’haurà de prendre mesures a posteriori”. Tot i això, ha admès que “aquestes malalties evolucionen i tampoc hi ha gaire historial de com evolucionen”, i per tant caldrà “actuar sempre amb coordinació amb el departament d’Agricultura i els serveis veterinaris de Govern”.