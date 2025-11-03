Successos
Detingut un home de 51 anys per violar la parella
L'arrestat està acusat d'agredir físicament la dona en una altra ocasió
Un home de 51 anys va ser arrestat divendres passat a Andorra la Vella per violar la parella, segons informa la policia aquest matí. El detingut està acusat d'un delicte contra la llibertat sexual per la violació i d'un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la dona en una altra ocasió, indica el comunicat.
La detenció es va produir per ordre de la Fiscalia, arran de la denúncia de la víctima de l'agressió sexual.
