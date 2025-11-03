Música
El concert de Santa Cecília reunirà 150 músics al Centre de Congressos
Se celebrarà el diumenge 23 de novembre a les 12 hores
La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i Creand Fundació, celebrarà el Concert de Santa Cecília el diumenge 23 de novembre, a les 12 h, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’esdeveniment, sota el títol “Set elements essencials”, comptarà amb prop de 150 participants entre alumnes i professionals de diverses escoles i orquestres del país.
A la primera part, dirigida per Àlex Arajol, actuaran la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), l’Orquestra del Conservatori de Música d’Andorra la Vella i membres de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), amb un repertori que anirà de Boyce a Toldrà i Rutter.
La segona part, dirigida per Albert Gumí, reunirà alumnes d’escoles de música de totes les parròquies i també músics de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, en una orquestra inclusiva que interpretarà una suite en set moviments inspirats en els paisatges d’Andorra.
El concert, que compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera, tindrà entrades a 5 euros que es poden comprar des d'avui