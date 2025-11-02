DMG
Els imprescindibles d'Alexandre Arajol
Músic. Violinista andorrà, resideix a Encamp i actualment és membre de l’ONCA, col·laborador de la Jonca i professor a l’escola Jordi Barceló. Juntament amb Jordi Albelda formen el duo Dolce Corda.
1. Bach. Les Sonates i Partites de J. S. Bach. L’obra que m’acompanya sempre i que toco cada dia per gaudir de la música. La Bíblia del violinista.
2. Ploma. Des de jove que m’he acostumat a escriure amb ploma. És un petit plaer utilitzar-la.
3. Escapada a la platja. Escapada en família. Amb la dona i la filla, sortim de les muntanyes per gaudir del mar i de la platja.
4. Llibre: un hàbit que intento mantenir i que em relaxa molt.
5. Sudoku. M’apassiona resoldre sudokus i jugar amb les xifres i els números.
6. iPad. Una eina de treball molt pràctica i versàtil a l’hora de tocar, de preparar partitures, d’estudiar, etc.
7. Parc. El lloc per excel·lència per jugar i veure la meva filla passar-s’ho d’allò més bé.
8. Violí. L’eina de treball i un instrument magnífic.
9. Música clàssica. No pot faltar, sempre que l’escolto em fa vibrar i m’emociona.
10. Cafè. Una beguda que m’encanta. Això sí, cafè sol sense sucre.