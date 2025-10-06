Empreses
Meliá assumeix la gestió de l'hotel de Messi
Els sis hotels de MiM passaran a formar part de la marca a partir de l'1 de novembre
Meliá Hotels International assumirà, a partir de l'1 de novembre, la gestió dels sis establiments MiM, propietat de Leo Messi, entre els quals es troba el que el futbolista té a l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany, segons publiquen mitjans espanyols. The Meliá Collection, que compta amb 26 establiments oberts o en projecte en més de 12 països, és una col·lecció d'hotels independents que mantenen la seva identitat pròpia, però es beneficien de la distribució, els estandars i el màrqueting de Meliá.
El president i conseller delegat de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha assenyalat, segons la revista Forbes, que "la força d'aquesta nova aliança radica en la complementarietat d'ambdues firmes, que no només comparteixen una mateixa filosofia i proposta conjunta de valor pels viatgers més exigents, sinó que també compten amb el suport i la inspiració d'una icona global com Leo Messi".
La cadena era gestionada per Majestic Hotel Group, que la setmana passada va anunciar que deixava de ser l'encarregada, perquè treballen en règim de lloguer i Majestic ho fa en la modalitat de gestor, van explicar des de l'empresa.
NACIONAL
El grup Majestic deixa la gestió de l'hotel de Messi
Redacció
NACIONAL
Messi oficialitza el trasllat del seu hòlding a Andorra
Redacció