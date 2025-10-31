CANVIS MIGRATORIS
Espot deslliga l’Entry/Exit dels fronterers
Nega que l’avançament de la mesura sigui un mecanisme de pressió contra Andorra
El cap de Govern nega de totes les maneres possibles que la decisió unilateral d’Espanya d’avançar l’entrada en vigor del sistema Entry/Exit sigui una mesura de pressió perquè Andorra solucioni d’una vegada per totes la problemàtica dels falsos fronterers, que estarien vivint a la Seu amb permisos de treball andorrans. L’oposició, en canvi, veu una clara correlació entre els dos problemes.
“En cap moment el govern espanyol em va traslladar que fos un mecanisme de pressió”
Espot va explicar a la sortida del Consell General que “dimecres vaig parlar amb el delegat del govern i, en cap moment, em va traslladar que fos un mecanisme de pressió”. Així i tot, el cap de l’executiu va admetre que “ens va sorprendre” la manera com Espanya va anunciar la mesura, “de forma unilateral, tot i estar enmig d’una negociació amb Andorra”.
NACIONAL
“El problema s’agreuja quan s’usa la Seu com a annex on acaba la immigració il·legal”
Espot va detallar que estan en contacte amb la Seu d’Urgell perquè faciliti la llista d’empadronaments i així poder controlar millor els treballadors que vinguin al país. “És una preocupació compartida. Som els primers interessats a tenir la situació regularitzada, però necessitem la cooperació de les autoritats estrangeres”, va afirmar.
“Espanya ha fet un cop de força per dir prou i posar fil a l’agulla amb els transfronterers”
L’oposició no comparteix el punt de vista d’Espot de deslligar els dos temes. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, va afirmar de manera contundent que “Espanya està farta de nosaltres”. El líder de l’oposició va ser molt crític amb la gravetat que suposa l’entrada anticipada del sistema i va destacar que la situació actual és conseqüència “de les polítiques internes d’Andorra, que provoquen desigualtats amb els països veïns”. També va afegir que “el problema s’agreuja quan s’utilitza la Seu d’Urgell com a annex d’Andorra, on acaba gran part de la immigració il·legal que treballa al país”. Per aquest motiu, va demanar al Govern que “ordeni la situació” i faci valdre les relacions diplomàtiques amb els països veïns.
“L’Entry/Exit tindrà conseqüències greus per a l’economia i la qualitat de vida”
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va interpretar el moviment d’Espanya com “un cop de força per dir prou i posar fil a l’agulla”. “Els falsos fronterers són un problema que s’arrossega des de fa temps i potser aquesta reacció hi té alguna cosa a veure”, va remarcar la consellera general. Vela va lamentar “la incertesa” que genera la situació i va destacar que “afegeix un problema greu de gestió del país” que espera que es pugui resoldre a temps per tornar al calendari previst, amb l’entrada en vigor de l’Entry/Exit el 9 d’abril.
“Cal buscar una solució al problema amb comoditat i sense afectar la mà d’obra”
La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va instar el Govern a reforçar la via diplomàtica amb França i Espanya per garantir que l’aplicació del sistema Entry/Exit no perjudiqui el dia a dia de les persones que travessen la frontera. Montaner va subratllar la necessitat que els controls siguin “àgils i eficients” per evitar col·lapses, especialment per als treballadors transfronterers, els turistes i els residents. En la mateixa línia, va advertir que un increment dels temps d’espera o una gestió deficient del nou sistema podria tenir “conseqüències greus per a l’economia i la qualitat de vida dels ciutadans”. Per això, va apel·lar a la proactivitat del Govern per negociar “acords tècnics i operatius” que minimitzin l’impacte de la mesura.
Des de DA, Jordi Jordana va optar per un missatge més conciliador i va recordar que la implementació de l’Entry/Exit “ja estava prevista des de fa temps”, tot i reconèixer que l’avançament de la data “ha sorprès”. El líder del grup demòcrata va defensar que ara “cal adaptar-se al nou escenari” i buscar els mecanismes que permetin aplicar el sistema “amb comoditat i sense afectar les necessitats de mà d’obra” que requereix el país durant la temporada d’hivern. Jordana també va voler rebaixar la tensió i va remarcar que la posició d’Espanya “no és definitiva”, confiant que s’hi pugui trobar una solució.
El govern ha detectat 10 'falsos fronterers' en els seus controls
Deu expedients
El Govern ha augmentat la vigilància a la frontera i ha obert una desena d’expedients a presumptes falsos fronterers. Segons Ester Molné, “des de l’estiu es fan inspeccions cada dia a primera hora del matí i, si s’atura persones amb permís de residència i treball, se les interroga per comprovar la situació real”. En total, s’han dut a terme prop d’un centenar de controls, tot i que en la majoria dels casos s’ha constatat que es tracta de fronterers reals.
ELS VIATGERS HAURAN DE REGISTRAR EMPREMPTRES I ROSTRE
Els viatgers hauran de ser escanejats i respondre a les preguntes dels agents fronterers, un procés que podria provocar retards. Tot plegat servirà per crear un registre de dades personalitzat que s’emmagatzemarà durant tres anys i que permetrà una verificació sense contacte de la identitat dels visitants. Durant aquest període, només hauran de mostrar el rostre i les empremtes dactilars als controls per poder entrar i sortir de la Unió Europea. A més, podran utilitzar un sistema d’autoservei o una aplicació mòbil per agilitzar el registre.
El sistema, aprovat pel Parlament Europeu el 2017, es desplegarà gradualment als controls fronterers dels aeroports internacionals, ports, estacions ferroviàries i passos fronterers per carretera d’un total de 29 països de l’anomenat espai Schengen. En lloc de marcar els passaports dels passatgers que vulguin accedir al seu territori, els agents de duanes hauran d’escanejar els seus rostres i dits. L’EES serà el precursor del sistema europeu d’informació i autorització de viatges (Etias), un nou model que començarà a desplegar-se a final del 2026, que obligarà els visitants a sol·licitar una autorització per viatjar a la UE i que tindrà un cost de 20 euros.