Sindicats
L’USdA denuncia l’especulació immobiliària i convoca mobilitzacions
El sindicat reclama un salari mínim de 2.500 euros i una política d'habitatge "realment social i accessible"
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha denunciat l’escalada dels preus de l’habitatge, que atribueix a "la inacció" del Govern i a "polítiques que afavoreixen l’especulació". El sindicat assegura que "la manca d’un parc públic d’habitatges, l’absència de registre de la propietat i la ineficàcia de mesures com la Llei Òmnibus han agreujat la crisi".
L’USdA reclama un salari mínim de 2.500 euros, l’actualització salarial segons l’IPC, i una política d’habitatge "realment social i accessible". També critica l’alta rotació laboral i l’acomiadament no causal, "que afebleixen el teixit productiu".
Davant aquest escenari, el sindicat anuncia "l’inici d’un conflicte social i fa una crida a mobilitzacions per defensar el dret a una vida digna".