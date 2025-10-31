PS
Baró titlla el nou programa d'avals d'insuficient i acusa el Govern "d'enganyar" a la ciutadania
El líder del Partit Socialdemòcrata reclama que es faci una llei que reguli únicament l'habitatge
Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata afirma que el programa d'avals de programa d'accés al primer habitatge és insuficient i està desconnectat de la realitat del país. “Estan demanant dues vegades el salari mínim, molt poca gent cobra aquest salari” ha declarat, tot acusant el Govern "d'enganyar a la ciutadania i la classe treballadora amb una mesura que no resol el problema real d'accés a l'habitatge".
El president del PS reclama que es faci una llei que reguli únicament l'habitatge i acusa el Govern de negligent. "Miren de tapar la seva negligència. Hem de començar a fer mesures valentes com aquesta llei que reguli tot l'habitatge o no ens en sortirem".
NACIONAL
