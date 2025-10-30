Tribunals
Villarejo declararà dimarts a la Batllia per 'l'operació Catalunya'
L'excomissari de policia jubilat està citat dimarts vinent a les tres de la tarda
El titular del jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional espanyola, Antonio Piña, ha dictat una resolució en la que comunica que el comissari d'intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, pot viatjar a Andorra per testificar en la causa oberta per la justícia andorrana on s'investiga 'l'operació Catalunya'. Villarejo declararà el pròxim dimarts, 4 de novembre, a la Batllia, segons han explicat diversos mitjans catalans. Villarejo té el passaport retirat i es troba en situació de llibertat provisional.
Pagaments amb fons reservats a l’‘operació Catalunya’
Redacció
En la mateixa jornada també estan citats a declarar dos exministres del govern Martí, Jordi Cinca i Gilbert Saboya, així com l'advocat José María Fuster-Fabra.