Pagaments amb fons reservats a l’‘operació Catalunya’

Un dels agents penedits d’haver participat en l’operació Catalunya ha confirmat els pagaments amb fons reservats per actuar contra BPA per detectar diners de la família Pujol i per a la detenció del director de l’agència de detectius Método 3, Francisco Marco. Segons publica La Vanguardia, Marco, que forma part de l’acusació contra l’excomissari José Manuel Villarejo en el cas que investiga el jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, ha aportat una declaració testifical de l’agent reconeixent aquests pagaments. L’agent hauria actuat sota les ordres de Villarejo i de la denominada policia patriòtica a partir del novembre del 2012 i hauria estat rebent pagaments de fons reservats fins al 2016, concretament 1.000 euros al mes. La denúncia de Marco és clau per entendre aquesta nova informació sobre la causa, ja que aporta proves que acrediten que la mà dreta de Villarejo a Catalunya, Antonio Giménez Raso, i el detectiu Julián Peribáñez van provocar la detenció i el registre a la seu de l’agència. Segons Marco a RAC1, l’objectiu de la detenció i el registre, que considera il·legals, era “blanquejar informació” per protegir l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz d’informacions que s’haurien pogut obtenir de la conversa gravada al restaurant La Camarga entre Alicia Sánchez-Camacho i Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola.