REACCIONS AL PLA DE XOC
El sector del tabac es mostra satisfet amb la mà dura davant el contraban
Els botiguers apunten que la mesura era essencial per assegurar el benestar a la zona i garantir les bones pràctiques dels comerços
El pla de xoc impulsat pel Govern per combatre el contraban de tabac al Pas de la Casa ha rebut una bona acollida per part del sector comercial, que considera que les mesures “feia temps que eren necessàries” per millorar la convivència i la seguretat a la zona, així com el comú d’Encamp, que es mostra obert a ajudar en allò que sigui necessari.
El president de l’Associació de Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va valorar positivament la iniciativa en declaracions al Diari. “Feia temps que vèiem que calia una reacció i ara, amb més presència policial, es podrà controlar millor”, va explicar. Ramon va afegir que les mesures no tan sols serviran per frenar la compravenda de tabac, sinó que també contribuiran a millorar la seguretat general, ja que les “corredisses” constants dels contrabandistes cap a França afectaven el turisme i els negocis locals.
Els comerciants van rebre amb els braços oberts les mesures. Des de Cigpas, Carina Theaux també va celebrar la decisió del Govern. “Ja era hora que s’apliquessin mesures més dures, perquè hi havia moments en què teníem 20 o 30 contrabandistes campant pel poble”. Tot i reconèixer que en les darreres setmanes ja s’havia notat un augment de la presència policial, Theaux va insistir que “calien accions més contundents i que s’apliquin de veritat”, referint-se a la necessitat de restringir certes activitats comercials per evitar males pràctiques.
El comú d’Encamp també celebra la iniciativa i els cònsols van valorar de manera positiva l’inici de l’aplicació del pla de xoc. “Esperem que aquest conjunt d’accions s’implementin amb la màxima celeritat. Caldrà seguir-ne de prop l’aplicació per garantir-ne l’efectivitat”, van assenyalar al Diari. El comú va refermar, a més, la voluntat de treballar conjuntament amb el Govern i els cossos de seguretat. Una de les accions que impulsarà serà el desplegament d’un sistema de videovigilància a l’espai públic, una eina que, segons va apuntar la ministra Molné durant la presentació del pla, ajudarà a detectar persones que facin múltiples viatges amb tabac i, per tant, incompleixin la llei.
Control a França
Altres comerciants, com els d’Els 4 Mosqueters, es van mostrar més crítics amb el pla de xoc i van posar l’accent en la responsabilitat de les autoritats franceses, que, segons ells, haurien de ser les encarregades de controlar els contrabandistes abans que entrin al territori andorrà. El responsable de l’establiment que va atendre el Diari es va mostrar escèptic amb algunes de les mesures que afecten els comerços, com ara la limitació horària per vendre tabac. “Els negocis no els haurien de tocar”, va afirmar, tot afegint que no sap si aquestes accions acabaran beneficiant els petits comerciants.
El Govern va anunciar un seguit de mesures per fer front al contraban de tabac al Pas de la Casa. Entre les principals actuacions previstes hi ha la suspensió temporal de l’atorgament de noves llicències per vendre tabac fins que la situació es regularitzi i es pugui garantir un control més estricte de l’activitat comercial.
El pla també inclou la limitació dels horaris de venda amb l’objectiu d’evitar els moments de màxima activitat dels contrabandistes. A més, tots els empleats que treballin amb productes de tabac hauran de rebre una formació específica sobre la nova normativa, amb la finalitat d’assegurar-ne el compliment i reforçar la responsabilitat dels establiments que operen en aquest sector. Pel que fa al marc legal, la nova llei preveu penes de fins a dos anys de presó per a les persones que siguin enxampades fent múltiples viatges a peu amb tabac per la frontera en un mateix dia, a més de reforçar la presència policial.