Salut
El SAAS impulsa un estudi per millorar la qualitat de vida de supervivents de càncer de mama
El projecte rep el suport econòmic de l’Associació de Dones d’Andorra, que hi ha destinat els 7.500 euros
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha posat en marxa un estudi innovador amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les dones supervivents de càncer de mama mitjançant l’ús de l’aplicació mòbil Xemio Care. La iniciativa, que ja compta amb 31 participants, està liderada per la Unitat d’Oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb la col·laboració dels serveis de Psicooncologia i Dietètica i Nutrició.
L’app, desenvolupada a Barcelona per la Fundació iSYS amb el suport de l’Hospital Clínic, permet registrar símptomes, fomentar hàbits saludables i oferir recursos de suport psicològic i nutricional. Com a tret diferencial, la versió andorrana incorpora l’avaluació de la salut sexual, un aspecte poc explorat però de gran impacte en la qualitat de vida de les pacients.
L’estudi és un assaig clínic aleatoritzat: una part de les participants utilitzarà l’aplicació, mentre que l’altra actuarà com a grup control. L’objectiu és analitzar si l’eina ajuda a millorar l’autoeficiència, reduir l’ansietat i la depressió, afavorir una alimentació equilibrada, promoure l’activitat física i abordar la salut sexual de manera integral.
El projecte rep el suport econòmic de l’Associació de Dones d’Andorra, que hi ha destinat els 7.500 euros recaptats durant la Cursa de la Dona del 2024.
Redacció