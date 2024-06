La 12a Cursa de la Dona aplega uns 750 participants

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 12a Cursa de la Dona va aplegar uns 750 participants, que van omplir ahir els carrers de l’eix comercial del país de blanc i rosa. D’aquests, un 80% van ser dones. “Per a mi és un gran orgull i una gran satisfacció ser cap de Govern en un país on es veu aquesta capacitat de mobilització per les causes importants”, va assegurar el cap de Govern, Xavier Espot, que va anunciar que aquest any s’ha pactat amb la Federació d’Atletisme perquè la cursa puntuï per als campionats d’Andorra. “Crec que això encara li dona més vocació d’estabilitat i de continuïtat en el temps”, va asseverar.