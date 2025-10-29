Tribunals
El TC avala la independència del magistrat Josep Guàrdia
El Tribunal Constitucional considera que no hi ha cap problema d'incompatibilitat perquè el magistrat Josep Delfí Guàrdia Canela formi part de l'Alt Tribunal d'Andorra. L'acord publicat avui al BOPA rebutja la denúncia presentada al juliol contra Guàrdia i afirma que "no existeix el més mínim indici que pugui posar en entredit la independència i la imparcialitat" del magistrat i remarca que "ha exercit les funcions jurisdiccionals al TC de manera col·legiada".
La denúncia contra Josep Guàrdia la va presentar el 18 de juliol una persona "suposadament domiciliat a Tortosa", indica el TC, enviant un burofax on afirmava que era incompatible el càrrec amb qualsevol activitat que pogués posar en perill la indepedència i imparcialitat en el compliment de les obligacions segons fixa la llei. I argumentava que el magistrat havia estat conseller de Criteria Caixa, SAU des del 2014, i que aquesta societat era propietària d'un bé immoble a Encamp "d'un valor econòmic molt elevat". El denunciant exposava que la incompatibilitat va deixar d'existir des del març del 2025 quan Guàrdia va dimitir com a conseller de la societat però defensava que era "una falta molt greu" que hagués estat durant 8 anys simultanejant els càrrecs. Motiu pel qual demanava el cessament com a magistrat i l'obertura d'un expedient disciplinari.
Redacció
Josep Guàrdia va al·legar contra la denúncia que la llei del TC no impedeix que els magistrats exerceixin activitats mercantils o professionals fora d'Andorra i que la condició de conseller a Criteria Caixa, SAU no figura entre els supòsits d'incompatibilitat de la legislació. El magistrat recalca que no es va posar en risc la seva independència ni imparcialitat i ni va intervenir en assumptes en els quals la societat "tingui un interès directe i personal".
El TC va convocar el denunciant a comparèixer el 13 d'octubre per ratificar la denúncia però no va acudir a la convocatòria. L'Alt Tribunal ressalta que aquesta incompareixença "seria suficient per considerar que la denúncia no té cap fonament" i això comporta que s'hagi d'inadmetre a tràmit, i malgrat això ha examinat el cas.
El Constitucional afirma que s'ha fet públic l'acord avalant la compatibilitat de Guàrdia per ser membre de l'Alt Tribunal "atesa la gravetat de les acusacions i la lleugeresa en la presentació de la denúncia" i per la notorietat pública que se li ha volgut donar.