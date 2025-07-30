JUSTÍCIA I INSTITUCIONS
Delfí Guàrdia, denunciat per incompatibilitat
L’expresident del TC combinava el càrrec de magistrat i el de conseller a Criteria Caixa
El membre actual del Tribunal Constitucional que va ser president de l’organisme fins fa només quatre mesos, Delfí Guàrdia, va ser denunciat davant la justícia andorrana. El delicte del qual s’acusa Guàrdia és una presumpta incompatibilitat legal en l’exercici del seu càrrec. Així ho va fer saber en un article el mitjà espanyol El Confidencial. Tal com consta a la denúncia, Guàrdia hauria estat simultaniejant des de l’any 2017 les seves funcions com a magistrat del tribunal juntament amb les de conseller a Criteria Caixa. I és que la Llei qualificada del Tribunal Constitucional considera aquesta casuística una “falta molt greu”.
El jurista va estar simultaniejant els dos càrrecs des de l'any 2017
El text que ha estat presentat a la justícia assenyala que “exercir de magistrat existint una incompatibilitat originària és una falta molt greu segons l’article 18.4 de la Llei”, i especifica que és incompatible ser magistrat “gestionant, assessorant o defensant interessos privats de tercers dins del territori andorrà o exercint una activitat que pugui comprometre la seva independència i imparcialitat”.
Expedients disciplinari
En el text de la denúncia es demana de manera formal que s’obri un expedient disciplinari contra Guàrdia i que se’l cessi del seu càrrec al Tribunal Constitucional. L’origen de la incompatibilitat rau en el fet que Guàrdia hauria estat conseller de Criteria des de l’any 2014, tres anys abans del seu nomenament com a magistrat constitucional, i va mantenir aquesta funció fins al març d’enguany, moment en què es va posar fi al seu mandat a la firma privada.
Els documents aportats a la denúncia inclouen detalls d’una operació immobiliària de gran abast al Principat: la compra de 155.000 metres quadrats de terreny als comuns d’Encamp i Escaldes-Engordany a través de la societat filial Els Arbres de la Tardor, vinculada a Criteria Caixa. Aquesta adquisició, valorada en 150 milions d’euros i que actualment tindria un valor de mercat pròxim als 200 milions, reforçaria la percepció d’incompatibilitat, segons van fer saber els denunciants.
Fonts properes a Criteria confirmen que Guàrdia va cessar com a conseller el març del 2025 i que la societat filial es va crear exclusivament per a aquesta compra, sense desenvolupar cap projecte constructiu posterior al territori. També asseguren que Guàrdia es va abstenir en qualsevol decisió relativa a Andorra durant les reunions del consell d’administració, com recullen les actes.