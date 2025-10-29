Tribunal Constitucional
Rebutjada la petició de llibertat per un condemnat que va agredir sexualment una temporera a Soldeu
El Tribunal de Corts li va imposar una pena de 14 anys i 2 mesos de presó
El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara, que sol·licitava la llibertat, interposat per un condemnat per drogar i agredir sexualment una temporera irlandesa a Soldeu. El recurrent al·legava que no va poder obtenir la gravació del local d'esbarjo que "hauria demostrat que la víctima va consentir a consumir la droga que ell li oferia". En aquest sentit, el TC ha esmentat que "tots els vídeos disponibles es trobaven en les actuacions", i que "el recurrent va reconèixer, en primera instància, els delictes de consum i de cessió de droga". La defensa també al·legava que la batlle no va demanar, i va desestimar, que se li practiqués una pericial psicològica, demanda a la qual el TC afirma que "no és una obligació i que si va ser desestimada pel Tribunal de Corts, és perquè la demanda va ser introduïda fora del termini processal oportú".
L’actitud d’una víctima de violació, a debat
Blanca Castellví
La defensa també creu que "demanar una nova traducció de l'anglès al català de la declaració de la víctima, quan la primera comportava errors greus en general, vulnera el seu dret a la defensa", i que "la decisió del servei de policia de no desplaçar-se al domicili de la víctima, ja que va deduir que s'hauria netejat l'escenari, no va permetre que es recollissin elements que haguessin pogut acreditar la veracitat de les seves declaracions". El TC considera que "els arguments del recurrent no estableixen una vulneració potencial dels seus drets establerts per la Constitució, i aquest recurs d'emprada està mancat de contingut constitucional i no pot ser admès a tràmit".
L'home va ser condemnat el passat 2 d'abril a 14 anys i 2 mesos de presó, i de 2.500 euros de multa, així com una indemnització a la víctima en la quantia de 10.000 euros en concepte de dany psíquic.