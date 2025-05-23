TRIBUNALS
L’actitud d’una víctima de violació, a debat
La Fiscalia s’enganxa amb la defensa, que jutja la noia de tenir relacions sexuals massa aviat
El lletrat de l’uruguaià condemnat a 14 anys i dos mesos de presó pel Tribunal de Corts després d’haver drogat i agredit sexualment una temporera irlandesa a Soldeu sol·licita l’absolució i, en cas de no ser possible, una reducció de la pena a set anys com a màxim. Així ho va expressar a la vista oral del Tribunal Superior de Justícia l’advocat de l’imputat.
Els fets van tenir lloc el desembre del 2023, quan el condemnat va introduir droga a la boca de la víctima en conèixer-la en un bar. Posteriorment, es van dirigir a l’apartament d’ella on, a l’inici, van mantenir relacions sexuals consentides, tot i que la víctima va acabar sentint-se incòmoda i va demanar-li que s’aturés, fet que no va respectar l’imputat.
El condemnat va drogar i agredir sexualment la víctima el 2023
“L’actuació posterior als fets no hauria de ser un element a valorar”, va sentenciar el fiscal en resposta a un dels arguments de la defensa, basat en el fet que la víctima hauria mantingut relacions sexuals en el mateix apartament i la mateixa habitació poc després d’haver patit l’agressió. “No és coherent en una víctima que ha patit una agressió sexual”, va declarar el lletrat.
La defensa va reiterar en el seu raonament, també, la dificultat de credibilitat del testimoni de la víctima partint de les contradiccions que hi hauria en el seu discurs, en les diferents ocasions. El Ministeri Fiscal, però, va considerar que els “elements essencials eren molt clars”. Aquesta aportació és compartida per l’acusació particular, que va recordar que la víctima va dirigir-se, immediatament després de ser agredida, als seus companys de pis, a qui va expressar: “He sigut drogada i violada.”
Tant la Fiscalia com l’acusació particular, per tant, demanen que es confirmi la pena a l’imputat com a autor de violació. De fet, tal com va explicar el fiscal, la pena mínima que es pot imposar en aquests casos és de 10 anys, així que la reducció a set és totalment inviable.
A la sentència de Corts, el magistrat ja va augmentar la pena que sol·licitava la Fiscalia, dels 10 als 14 anys, per petició de l’acusació particular, que en demanava 15, més enllà del delicte d’agressió sexual, perquè el condemnat havia drogat la víctima, per agredir-la, fins a deixar-la inconscient. A part de la pena de privació de llibertat, el processat també va ser condemnat a pagar una multa de 2.500 euros i una indemnització de 10.000 euros a la víctima per dany psicològic.