Relacions laborals
Només 4 convenis col·lectius vigents
El Govern modifica la llei per facilitar l'elecció de representant dels treballadors
El consell de ministres ha aprovat avui la modificació del Títol IV de la Llei de relacions laborals amb l'objectiu d'incrementar la representació dels treballadors a les empreses nacionals, segons ha anunciat la ministra Conxita Marsol. La situació actual és que només hi ha 4 convenis col·lectius vigents i alguns són d'entitats públiques com el SAAS, ha exposat la titular de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, afegint que hi ha 7 o 8 acords col·lectius més que tenen el rang de conveni.
Marsol ha recalcat que s'ha modificat la normativa "perquè volem que hi ha hagi més convenis, per parlar de salaris, d'horaris, ... i esperem que es faciliti perquè entenem que és una bona eina per al funcionament laboral del país". I ha destacat que els canvis legislatius corresponen a l'acord que van assolir el 23 de setembre la patronal i els sindicats que ha insistit és un primer pas per al diàleg social.
El principal canvi de la llei és que totes les empreses podran tenir delegat d'assalariats, encara que només tinguin un empleat. Fins ara es fixava un límit de 30 treballadors, que ara s'elimina, i es marquen diferents nombre de representants en funció dels integrants de la plantilla. El procediment per escollir-los serà el d'eleccions que Marsol ha indicat que en el cas de les moltes microempreses que hi ha a Andorra "serà més àgil".
La nova normativa estableix que en el cas que no hi hagi suficients membres per constituir un comitè d'empresa es podrà fer amb un mínim de 3 i sense haver d'arribar en tots els casos al nombre fixat en funció del nombre de treballadors. La ministra ha anunciat que per facilitar la celebració de les eleccions es baixa del 15% al 10% la quantitat d'empleats de l'empresa que han demanar que es facin els comicis. I a més s'obren noves vies per impulsar-les: que sigui a iniciativa de l'empresa; i que hi hagi una sol·licitud confidencial del 20% dels treballadors adreçada al departament de Treball perquè les convoqui.
El Govern augmenta a més la protecció per als representants dels treballadors al comitè d'empresa que fins ara no podien ser acomiadats en dos anys després de deixar el càrrec, i ara s'amplia als assalariats que s'hagin presentat a les eleccions que estaran protegits de l'acomiadament durant 6 mesos. I també s'elimina la limitació de dos mandats per formar part del comitè d'empresa quan no hi hagi un altre grup de representants dels empleats per agafar el relleu del comitè.
El projecte de llei s'entrarà a tràmit "demà o demà passat" amb l'objectiu ha reiterat Marsol que hi hagi "més comitès d'empresa i més convenis col·lectius".