Acord entre la CEA i l'USdA per facilitar la negociació de convenis col·lectius
La reforma proposada flexibilitza la constitució dels comitès d'empresa
La patronal i els sindicats han arribat a un acord per canviar la Llei de relacions laborals per facilitar la representació col·lectiva dels assalariats al sector privat. L'entesa s'ha presentat en la reunió del Consell Econòmic i Social d'aquest matí que ha presidit la ministra Conxita Marsol i haurà de ser aprovat pel Govern i modificat al Consell General.
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Unió Sindical d'Andorra (USdA) destaquen que la reforma simplifica els processos electorals i dona més garanties als treballadors. Les dues entitats indiquen que el canvi legislatiu servirà per ampliar la figura del delegat dels assalariats a totes les empreses de fins a 30 treballadors, flexibilitzar la constitució de comitès d'empresa o donar major protecció contra l'acomiadament dels candidats a les eleccions sindicals.
