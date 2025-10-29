Reconeixement
Govern atorga l'orde de Carlemany a Sergi Mas
L'artista rebrà la condecoració en el grau d'Encomana
L'artista Sergi Mas serà condecorat amb l'Orde de Carlemany en el grau d'Encomana, segons publica el BOPA. El Govern atorga el reconeixement a proposta de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, "per una trajectòria meritòria a favor de la cultura andorrana, amb mèrits distingits en l'àmbit de les arts, l'escultura, la pintura, l'escriptura i l'artesania de la fusta", segons recull el decret.
Retrats
Sergi Mas: El menairó d'Aixovall
Iñaki Rubio
Sergi Mas va nèixer a Barcelona el 1930 i fa dècades que es va establir a Andorra, on ha desenvolupat una trajectòria polifacètica com a escultor, gravador, ceramista, il·lustrador i autor. Les creacions de Mas s'inspiren en les arrels populars i la cultura andorrana i destaca com autor de la nova imatge de la Mare de Déu de Meritxell.
Mas ha rebut reconeixements com la medalla de Cavaller de l’Ordre de les Arts i les Lletres de França el 2008 per l'aportació a l’art i la cultura.