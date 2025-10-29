Reconeixement

Govern atorga l'orde de Carlemany a Sergi Mas

L'artista rebrà la condecoració en el grau d'Encomana 

L’artista Sergi Mas.

L’artista Sergi Mas.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'artista Sergi Mas serà condecorat amb l'Orde de Carlemany en el grau d'Encomana, segons publica el BOPA. El Govern atorga el reconeixement a proposta de la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, "per una trajectòria meritòria a favor de la cultura andorrana, amb mèrits distingits en l'àmbit de les arts, l'escultura, la pintura, l'escriptura i l'artesania de la fusta", segons recull el decret. 

Sergi Mas va nèixer a Barcelona el 1930 i fa dècades que es va establir a Andorra, on ha desenvolupat una trajectòria polifacètica com a escultor, gravador, ceramista, il·lustrador i autor. Les creacions de Mas s'inspiren en les arrels populars i la cultura andorrana i destaca com autor de la nova imatge de la Mare de Déu de Meritxell.

Mas ha rebut reconeixements com la medalla de Cavaller de l’Ordre de les Arts i les Lletres de França el 2008 per l'aportació a l’art i la cultura. 

tracking