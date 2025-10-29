JUSTÍCIA
Es decreta la fallida del menjador de l'escola francesa de Sant Julià
La decisió arriba més d'un any i mig després del tancament de la cantina pels problemes econòmics
Els greus problemes econòmics van forçar el tancament del menjador de l'escola francesa de Sant Julià el febrer de l'any passat. Avui, més d'un any i mig després, el BOPA publica la declaració de fallida de l'entitat que s'encarregava de la gestió de la cantina. Entretant, s'han produït diferents moviments judicials dels pares que al seu dia es responsabilitzaven de l'entitat; van arribar fins el Constitucional per reclamar el dret a la justícia gratuïta i a què s'instés el procés que ara arrenca. El novembre passat el TC va estimar el recurs i va instar als tribunals ordinaris a "resoldre sobre la petició d’assistència jurídica gratuïta i, en el seu moment, sobre l’eventual sol·licitud de la part recurrent en el sentit de tramitar el procediment que correspongui per tal que pugui ser declarada, si s’escau, en situació de cessament de pagaments o de fallida".
L'edicte publicat avui inicia el tràmit per a que els creditors de l'entitat facin les respectives reclamacions. Cal recordar que la cantina va tancar sense poder assumir la darrera nòmina de la plantilla ni tampoc les quitances i que tenien pendent de retornar un crèdit tou al Govern demanat durant la pandèmia.
La crisi de la cantina es va resoldre traspassant la gestió a l'AMPA de l'escola andorrana, que des de llavors s'ocupa dels àpats dels alumnes.
El greu problema econòmic aboca la cantina a la fallida
Dolors Moreno