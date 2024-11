El TC estima el recurs d'empara dels antics gestors de la cantina de Sant Julià

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional ha estimat el recurs d'empara dels antics gestors de la cantina de l'escola francesa de Sant Julià. Segons s'ha publicat al BOPA aquest dimecres, el TC ha declarat que es va produir una "vulneració del dret a la jurisdicció per denegació d'accés a la justícia i al procés degut", quan se'ls va negar la possibilitat de tenir un advocat d'ofici. Així doncs, s'exposa que ha de ser la justícia ordinària si tenen dret a la justícia gratuïta, i a partir d'aquí decidir sobre el procés concursal.

"La decisió sobre si l’entitat recurrent pot gaudir o no del benefici de l’assistència jurídica gratuïta és matèria de la competència de la jurisdicció ordinària, interpretant el precepte abans transcrit i el conjunt de l’ordenament jurídic andorrà. No obstant això, la denegació d’aquest benefici no es pot fonamentar en el fet que l’associació recurrent (no) es pugui prevaldre del mecanisme de tractament de la seva insolvència que el nostre ordenament reserva als comerciants, com es diu al final del fonament jurídic segon de l’aute de la Sala Civil recorregut en empara", resa el text de l'Alt Tribunal.

Així doncs, el TC resol que, primer de tot, la justícia ordinària ha de decidir si poden disposar d'advocat d'ofici, i determinen que "no és procedent condemnar al pagament de les costes meritades en aquest procediment".