ESPORT FIRMA L'ACORD EN PRESÈNCIA DELS REPRESENTANTS SINDICALS
Funcionaris: pujada salarial “de justícia”
El Govern aprova el decret per abonar la prima de productivitat “com més aviat millor”
La firma del cap de Govern al document que detalla l’acord per la revaloració salarial dels funcionaris va culminar ahir a la tarda una negociació “llarga”, amb “alts i baixos” i final de consens. Espot va estampar la signatura en presència dels representants sindicals de tots els cossos de l’administració que ja havien fet el mateix en dies anteriors (només s’ha desdit de l’acord l’Associació de Bombers) i va defensar després la rellevància i necessitat d’un augment de retribucions que s’aplicarà de manera esglaonada des d’ara fins al 2027. “No és cap favor, el que fem és assolir allò que creiem que us mereixeu”, va manifestar als líders sindicals. Espot va recordar que de la mateixa manera que va fer part de gabinets que van impulsar mesures de contenció en moments de crisi, era “de justícia” millorar la competitivitat salarial en un context de superàvit pressupostari i creixement econòmic.
“El que fem és assolir el que creiem que us mereixeu”
El cap de Govern va apuntar el convenciment que “treballadors públics millor retribuïts són millors servidors públics”, i que tot i que “la perfecció no existeix” s’ha trobat la fórmula adequada als cossos, per a les persones que comencen la carrera laboral a l’administració i que compensa també els empleats més antics i més perjudicats per mesures d’estalvi pressupostari, com ara la suspensió del GAdA. Precisament, l’acció del paquet és la prima de productivitat que percebran els treballadors amb plaça fixa i almenys set anys d’antiguitat: serà un únic pagament no consolidable d’entre el 0,5% i el 5,5% sobre el sou base anual en funció dels anys acumulats de carrera (per percebre el 5,5% s’ha d’haver treballat com a mínim 17 anys). El ministre de Funció Pública, Marc Rossell, que va detallar el contingut de l’acord, no va saber concretar el nombre de treballadors que la percebran, però va assenyalar que el pagament es formalitzarà “com més aviat millor”, un cop es facin les actualitzacions necessàries al programari de les nòmines. El Govern ja va aprovar ahir el decret que formalitza la prima extraordinària. També beneficiarà en major grau els treballadors amb més trajectòria l’increment del valor dels triennis, que ara és d’uns 129 euros.
“L’acord era important de cara a iniciar una nova etapa”
Aquesta és la mesura imminent, mentre que la primera part de la pujada generalitzada de les graelles es recollirà al projecte de pressupost del 2026 que s’està acabant de tancar (no serà un projecte de llei específic per accelerar terminis). Rossell va repassar les mesures ja avançades: l’augment generalitzat de les graelles que beneficia els 2.695 treballadors públics, els triennis per a interins, la dotació per a formació o el recàlcul de la pensió per als funcionaris que s’han jubilat obligatòriament des del gener del 2025. Queda per concretar la revisió del complement específic dels uniformats.
El ministre va exemplificar la necessitat de millorar la competitivitat salarial en dades que reflecteixen les dificultats de captació de personal: dos de cada tres edictes generen poc o nul interès i un 31% de les places s’han de convocar fins a tres vegades. El titular de Funció Pública va manifestar que la formalització de l’acord “era important de cara a encetar una nova etapa” que es completarà amb “una nova avaluació de l’acompliment i la carrera professional”.