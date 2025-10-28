Diari TV
El Govern digitalitzarà Immigració per eliminar les cues
El Govern preveu posar fi a les llargues cues al departament d’Immigració gràcies a un procés de digitalització que permetrà fer la majoria de tràmits en línia a partir del primer trimestre del 2026, segons va anunciar el ministre Marc Rossell en un entrevista a Diari TV.
Marc Rossell va explicar que aquesta transformació suposarà “un canvi substancial a l’hora de tramitar amb l’Administració”, ja que fins ara tots els processos d’Immigració havien de ser presencials. Amb el nou sistema, “intentarem reduir aquelles cues i que molts tràmits es puguin fer de forma digital”, va assegurar.
També es digitalitzaran tributs i fronteres
La tramitació en línia permetrà evitar desplaçaments innecessaris i reduir els errors habituals en la documentació. “Hi ha persones que fan tota la cua i, quan arriben, els falta un paper; amb el sistema digital podran complementar els documents des de casa”, va dir. Tot i això, es mantindrà una part de la presencialitat “pels controls que, per seguretat, cal fer a les oficines d’Immigració” d'Andorra.
Rossell va afegir que el projecte forma part d’un pla global de modernització de l’Administració, que també inclou altres departaments, com ara Tributs i Fronteres, amb l’objectiu que tots els tràmits puguin ser electrònics abans d’acabar el 2026. En aquest sentit, va recordar que ja s’han implementat alguns canvis, com la possibilitat de sol·licitar el certificat de residència fiscal de manera telemàtica, un tràmit que fins fa poc només es podia fer de manera presencial.
El ministre va subratllar que el Govern també disposa d’un número d’assistència digital per ajudar ciutadans i empreses en aquesta transició. “A vegades omplir un formulari online pot semblar fàcil, però no sempre ho és”, va admetre.