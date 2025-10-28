Digitalització
La cooperació publicoprivada centra el II Fòrum de transició digital
Les jornades tindran lloc entre avui i demà al Centre de Congressos d'Andorra la Vella
Una oportunitat estratègica per aconseguir noves fórmules de col·laboració publicoprivades amb mesures concretes, tot posant, com a objectius principals, el fet de compartir coneixement i experiències entre països i millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través de la digitalització. Aquest és l’esperit amb el qual s’ha inaugurat, avui al matí, la segona edició del Fòrum d’Andorra "Aliances publicoprivades per a la transició digital", que tindrà lloc al llarg d’aquest dimarts i dimecres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i on coincidiran líders institucionals, empreses tecnològiques, experts internacionals i organitzacions de la societat civil.
"Són àmbits prioritaris dins de la nostra estratègia de transformació digital de país, però també, com heu pogut escoltar, són temàtiques de molt interès per a tots els països iberoamericans. Per tant, volem alinear coneixement, maneres de treballar, compartir experiències i, sobretot, afavorir espais on les empreses puguin comunicar-se entre elles, veure les novetats, conèixer el que s’està fent en altres països i incrementar coneixement i millores", ha destacat ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, tot remarcant que es tractaran diferents temes com ara les finances, la salut, l’educació i la ciberseguretat. "Per exemple, nosaltres presentarem la cartera digital que ha estat tot un èxit tant a nivell de descàrregues com de presència a la Fira. Aquí també ens avancem a nivell internacional, perquè molts països encara no en disposen i, fins i tot, a nivell europeu hi ha una obligació per al 2026”, ha afegit, mentre recordava que el país disposa d’un marc jurídic complet i actualitzat, amb la Llei de Ciberseguretat aprovada el 2022, i que es treballa constantment en millores de tramitació administrativa i adaptacions normatives per afavorir la simplificació dels processos.
El titular de la cartera de Funció Pública i Transformació Digital també ha defensat, davant d'una pregunta de la premsa sobre el predomini de l’anglès en el sector de la intel·ligència artificial, la importància d’impulsar la inclusió del català com a llengua de dades i aprofitar les traduccions oficials de directives europees com a font de contingut. "Nosaltres, que tenim acords amb Google i amb Microsoft, hem tractat aquest tema amb aquestes empreses capdavanteres a nivell internacional, i no menystenen llengües com el català; al contrari, els interessa disposar del màxim ventall d’informació i de llengües dins els seus repositoris2, ha apuntat. A més, pel que fa al desplegament normatiu, ha recordat que després de la Covid es va crear Andorra Digital amb la voluntat d’impulsar un ecosistema de lleis i normatives que permetés avançar en la transformació digital del país.
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, que durant la seva intervenció ha remarcat que les col·laboracions publicoprivades són la base d'aquesta nova era digital, ha assenyalat que es troba satisfeta de la gran acollida que ha tingut el certamen. "La idea és que els empresaris es posin en contacte entre ells, ja que ha vingut molta gent del món empresarial, i també que puguin connectar amb les diverses administracions. Això pot resultar en projectes molt concrets que, ara per ara, encara no es poden detallar perquè les taules rodones i converses encara no han tingut lloc, però estem segurs que hi haurà accions concretes al final d’aquests dos dies de fòrum", ha ressaltat, mentre afegia que, pel que fa a temes migratoris, es tractaran qüestions com ara la contractació en origen i la circulació de talent.
La secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del govern d’Espanya, María González Veracruz, també present en l'acte d'inauguració del Fòrum, ha destacat la importància de la col·laboració entre els governs i el sector privat per impulsar la transformació digital. "Aquest fòrum és un element clau per passar de les paraules als fets i donar grans passos en l’aliança digital dels països iberoamericans", ha comentat, tot assenyalant alguns dels elements que el govern d’Espanya ha posat en marxa en aquesta direcció, com ara l’impuls dels models d’intel·ligència artificial 'ALIA' o la gran importància que donen a la regulació col·lectiva i a la governança global, perquè el nou espai digital estigui basat en regles i no hi hagi descontrol. "Recentment, a Nacions Unides, Espanya i Costa Rica han actuat com a països facilitadors per impulsar un acord consensuat que permet la posada en marxa del primer diàleg global d’intel·ligència artificial i del primer comitè internacional de científics d’IA. Crec que és un moment de celebració, molt difícil d’aconseguir per consens, que ens ha de motivar a avançar amb grans passos en l’espai iberoamericà i consolidar la cooperació digital entre els països” ha subratllat.
Proposta d'un Fòrum anual o biennal
El secretari general Iberoamericà, Andrés Allamand, ha expressat la seva voluntat que el Fòrum esdevingui un esdeveniment permanent amb periodicitat anual o biennal. A més, ha proposat un format alternatiu que consistiria en un gran fòrum públic-privat cada dos anys, combinat amb reunions més petites i estratègiques en els anys intermedis. Davant d’aquesta iniciativa, Tor ha assenyalat que "ho rebem de manera molt positiva, ja que la Secretaria espanyola confia en Andorra per la seva capacitat d'organitzar aquest tipus d'esdeveniments".