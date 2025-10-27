ADMINISTRACIÓ
Un 10% de la població ja té la cartera digital
El Govern comptabilitza més de 8.000 descàrregues en la primera setmana de funcionament
L’app de la cartera digital ha registrat més de 8.000 descàrregues en la primera setmana funcionament La dada l'ha fet pública el Govern, que destaca que implica que més del 10% de la població major d'edat (8.218 ciutadans) ja té la documentació en el dispositiu mòbil.
L'executiu ha aprofitat la Fira d’Andorra la Vella per fer-ne difusió i en el marc de la mostra s’han generat més de mig miler de certificats digitals, un element imprescindible per poder accedir a l’aplicació. La nova aplicació permet emmagatzemar al telèfon el passaport, el carnet de conduir, el certificat de matriculació o la targeta immigració, entre d’altres documents d'identitat.
L'executiu destaca que la cartera digital es va estrenar fa tot just una setmana i "ja ha generat força expectació i bona acollida entre els ciutadans residents al país". Amb la voluntat de facilitar el màxim la informació a tothom, s’ha posat a disposició de la ciutadania un apartat web a www.govern.ad amb preguntes freqüents, dubtes d’utilització i els enllaços de descarrega de l’aplicació. A més, aquest mateix espai també conté un tutorial explicatiu de com poder associar la targeta de la CASS a l’aplicació. A més, es recorda que també es poden consultar possibles dubtes a través del telèfon 875 700, prement el botó d’atenció digital.
NACIONAL
De la cartera al mòbil
Pedro García