PRESSUPOST 2026
La CASS espera recuperar 1 milió d'euros al 2026 d'autonòms que han pagat menys
La recaptació prevista per les cotitzacions dels treballadors per compte propi creix fins els 68 milions
La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) tenia pendents de revisió o d'instrucció d'expedient en el moment d'elaboració del pressupost les cotitzacions de 3.036 treballadors per compte propi que haurien estat pagant menys del que tocava. El procés de regularització endegat per la parapública un cop va tenir accés a les dades de Tributs del negoci de cada autònom ha de culminar al 2026 abans de que els presumptes deutes prescriguin. I s'espera que aquesta regularització impliqui un milió d'euros d'ingressos extra, tal i com recull el projecte del pressupost. Cal recordar que la cotització de cada treballador es modula en funció de la facturació de l'activitat i que la informació de les declaracions facilitada per Tributs va constatar discrepàncies entre el que s'havia de pagar i el que realment es pagava en les declaracions d'uns cinc mil treballadors per compte propi. Els expedients de regularització afecten ara el període 2020-2024.
El milió extra s'afegeix a la repercussió que l'augment progressiu dels autònoms està tenint en els ingressos per cotitzacions. Per al 2026 s'espera que entre el que s'aporta a les dues branques (salut i jubilació) s'enfili als 68,2 milions, un 11% més del previst per aquest 2025, amb un increment de mig miler de declarants (9.500 per al 2026).
NACIONAL
La CASS recupera 3 milions d’euros d’autònoms que cotitzaven a la baixa
Dolors Moreno