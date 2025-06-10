REGULARITZACIÓ DE LES APORTACIONS DEL 2019 AL 2023
La CASS recupera 3 milions d’euros d’autònoms que cotitzaven a la baixa
La Seguretat Social havia cobrat a final d’any 2,9 milions i havia retornat 229.546,25 euros, mentre que en tenia 352.056,93 més pendents d’ingressar
La regularització massiva de les cotitzacions de treballadors per compte propi que va endegar la CASS el 2023, un cop va obtenir les dades del Govern que permetien encreuar la informació econòmica dels negocis amb l’aportació real que estaven fent els autònoms, s’ha traduït en un ingrés extra de tres milions d’euros a la Seguretat Social. A l’acabament de l’exercici passat, la parapública havia rebut 2,93 milions fruit del procediment de regularització que afecta les cotitzacions entre el 2019 i el 2023, “generalment per haver cotitzat per sota del que corresponia”. Però la comprovació també va detectar que alguns afiliats estaven pagant més del que tocava i la Seguretat Social va fer els reemborsaments corresponents: un total de 229.546,25 euros. Un resultat net de 2,7 milions, però a aquesta quantitat s’hi han d’afegir 352.056,93 euros que al tancament de l’exercici no s’havien ingressat tot i que es tractava d’una “obligació reconeguda”, segons ha especificat la CASS i, per tant, de quantitats notificades als interessats i pendents de pagar. A l’acabament de l’any hi havia, a més, expedients en curs d’al·legacions que sumaven 627.634 euros. I 69.167 euros eren reclamacions arxivades perquè havien caducat. El nombre de treballadors per compte propi amb expedient de regularització fregava els 1.800, mentre que 3.321 estaven pendents de revisió.
Tot aquest procés s’ha traduït en un augment de la partida corresponent a les aportacions dels treballadors per compte propi durant l’exercici que se suma a l’efecte de l’increment de cotitzants, que a final d’any eren 8.771, pels 8.365 del desembre del 2023. El resultat de les dues casuístiques ha suposat un increment en la recaptació d’un 13,7% respecte al 2023; 53,5 milions repartits entre les branques de salut i la de jubilació.
Automatització
Aquest procés extraordinari de revisió es va endegar un cop la CASS va tenir les dades del Govern per fer-ho. Tal com especifica la parapública, des del febrer del 2023, a partir de la informació econòmica proporcionada pel departament de Tributs i Fronteres, i la societària registrada al ministeri d’Economia, la CASS va poder iniciar l’examen per “detectar possibles discrepàncies entre les bases declarades a la CASS i les dades comunicades a Tributs pels treballadors per compte propi”. Un procés progressiu respectant els terminis de prescripció establerts i adaptant-se a la diversitat de situacions dels assegurats, amb “audiències personalitzades en què es notifica la proposta de regularització, es permet presentar al·legacions i aportar documentació justificativa segons la normativa vigent”.
Tot plegat arrenca amb el primer canvi legislatiu, el 2019, per intentar apropar la cotització dels autònoms a la xifra real del negoci. Llavors es va instaurar una graella d’aportacions que oscil·len entre el 25% i el 137,5% sobre el salari mitjà d’aquell exercici segons els resultats econòmics del treballador per compte propi de l’any anterior. Una nova modificació legislativa el 2023 va aprofundir en aquest objectiu d’apropar la base de contribució a la Seguretat Social a la capacitat econòmica de l’autònom. Però les modificacions legals no s’han acompanyat dels mecanismes per a les comprovacions automàtiques, donant lloc a les disfuncions que s’han detectat un cop es van obtenir les dades dels autònoms en mans del Govern. Una anomalia que es vol resoldre amb el projecte d’integració al Bus d’interoperabilitat de l’executiu (anomenat BIP). Es tracta, segons la parapública, “d’una passarel·la d’intercanvi de dades i documents que permet posar a disposició de les administracions un espai d’intercanvi de dades i documents segur i amb les evidències digitals d’aquests intercanvis. Aquesta eina ha de permetre reduir les duplicitats i augmentar l’eficiència, especialment pel que fa a la documentació requerida als assegurats a l’hora de fer els tràmits”. Quan aquesta integració es materialitzi i pel que fa a aquestes verificacions de l’activitat dels comptes propi, s’assolirà “un futur tractament massiu, acurat, segur i àgil de les dades dels administrats per a aquestes finalitats”.
EL PROCÈS
- REVISIÓ AMB DADES DE TRIBUTS I ECONOMIA. La regularització va arrencar el 2023, quan la informació proporcionada per Tributs i Economia va permetre constatar si es cotitzava allò que tocava.
- COMUNICACIÓ A CADASCUN DELS AFECTATS. La Seguretat Social especifica que s’han fet “audiències personalitzades” i permès als afectats al·legacions i presentació de documentació addicional.
- AUTOMATITZACIÓ PER EVITAR ELS DESAJUSTOS. El projecte d’intercanvi segur de dades amb el Govern ha d’automatitzar les verificacions de les declaracions dels autònoms segons els resultats del negoci.