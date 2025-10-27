FEDA
Resolta la incidència de l'app Mou-te
L'aplicació no estarà operativa dimecres, entre les 10 i les 14 hores, a causa d'una migració
La incidència de l'app Mou-te que impedia als usuaris accedir al codi QR necessari per a fer la validació del seu bitllet d'autobús, ja s'ha resolt per als dos sistemes operatius, segons ha informat FEDA a través de les seves xarxes socials. També recorden que els usuaris d'iOS han d'actualitzar manualment l'app des de la botiga virtual.
FEDA informa que el dimecres, entre les 10 i les 14 hores, es realitzarà una migració en l'app i a causa d'aquest fet no estarà operativa durant aquestes hores.
Des de la companyia es va explicar la setmana passada que FEDA Solucions treballava per resoldre la situació, per poder tenir el problema resolt aquesta setmana i així ha estat.
Mmentre ha durat la incidència, les persones que comptaven amb l'abonament podien accedir a l'autobús mostrant al xofer la pantalla amb el títol caducat.