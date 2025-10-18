INCIDÈNCIA
Solució temporal a l’app Mou-te per a usuaris d’iPhone
El missatge d’error que dona l’aplicatiu tindrà validesa com a bitllet
La incidència tècnica amb l’abonament dels residents a l’aplicació Mou-te encara no s’ha resolt. Els únics afectats són els usuaris amb dispositius iOS, és a dir, iPhone, els quals no poden accedir al codi QR necessari per validar el bitllet d’autobús. Les persones que utilitzin el sistema operatiu Android en els terminals mòbils no estan afectades i, per tant, sí que poden mostrar el seu codi. Amb l’objectiu de no perjudicar els usuaris afectats mentre persisteixin les complicacions tècniques, FEDA (responsable de la plataforma) va publicar al compte d’X que es permetrà que viatgin aquelles persones que puguin mostrar a l’app que disposen de l’abonament gratuït encara que no es generi el codi QR. En els terminals d’iPhone surt un missatge de comprovació de bitllet fallida que s’haurà de mostrar al conductor i servirà com a comprovant provisional fins que s’hi trobi una solució.
El problema s’allargarà fins que es desenvolupi una actualització
FEDA també va informar a través de les xarxes socials als usuaris que estaven treballant amb el proveïdor per resoldre aquesta incidència tan aviat com es pugui, tot i que asseguren que probablement el problema es mantindrà durant uns dies més, ja que cal desenvolupar una actualització de l’aplicació.
Aquesta incidència tècnica es va detectar dijous a la tarda, quan FEDA va publicar diversos missatges a les xarxes per advertir els usuaris del mal funcionament de l’aplicació i que s’estava treballant en resoldre la fallada tècnica.